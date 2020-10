Nigerias hær innrømmer at dei var til stades då demonstrantar vart drepne

utenriks

Minst ti demonstrantar vart drepne 20. oktober ved Lekki i den største byen i landet Lagos, ifølgje Amnesty.

Hæren har fram til no nekta at soldatane deira var ved åstaden for drapa, men innrømmer no at soldatane deira var sett inn for å handheve eit portforbod. Likevel nektar dei framleis for å ha fyrt av skota.

– Ingen soldatar frå den nigerianske hæren opna på noko tidspunkt eld mot sivile, heiter det i ei fråsegn.

Guvernøren i Lagos, Babajide Sanwo-Olu, har allereie sagt at overvakingskamera viser at soldatane var til stades og skaut mot sivile. Hæren meiner dei var på staden etter ordre frå lokale styresmakter, noko Sanwo-Olu nektar for.

Ei rettsleg gransking av drapa byrja tysdag. Panelet skal òg etterforske klagar mot den berykta spesialpolitieininga Sars, som nyleg har vorte oppløyst etter krav frå demonstrantar.

Det har vore store, stort sett fredelege, demonstrasjonar i Nigeria i fleire veker. Desse byrja med krav om oppløysing av Sars, men kjem òg med krav om politireform og handling mot korrupsjon.

(©NPK)