Irans president: Fornærmingar av Muhammed kan føre til vald og blodbad

utenriks

Hassan Rouhani tok opp Frankrikes forsvar av retten til å trykkje karikaturar av Muhammed i ein TV-sendt tale onsdag. Franske styresmakter forsvarer denne retten etter at ein historielærar som hadde vist karikaturane, fekk hovudet skore av i Paris tidlegare i haust.

– Å krenkje profeten er ikkje ein prestasjon, det er umoralsk. Det er å oppmuntre til vald. Det kjem som ei overrasking at dette kjem frå dei som hevdar dei kjempar for kultur og demokrati. At dei på ein måte, sjølv utilsikta, oppmuntrar til vald og blodbad, seier Rouhani.

Den franske presidenten, Emmanuel Macron, har i strenge ordelag forsvart sekulære verdiar og retten til å kritisere religion gjennom karikaturteikningar etter lærardrapet. Det har ført til sterke reaksjonar frå fleire muslimske land.

Rouhani ber vesten forstå at «å krenkje profeten er å krenkje alle muslimar».

(©NPK)