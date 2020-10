Iran har byrja arbeidet med å byggje opp att atomanlegg

utenriks

Det internasjonale atomenergibyrået har nyleg opplyst at Iran byggjer eit nytt senter for produksjon av avanserte sentrifugar, etter at det førre brende ned tidlegare i år.

Satellittbilete viser at det blir bygd ein ny veg mot anlegget, og at det er anleggsmaskinar i området.

Irans FN-delegasjon vil ikkje kommentere saka, men leiar Ali Akbar Salehi for Irans eige atomenergibyrå stadfesta til statleg TV førre månad at det nedbrente overjordiske anlegget skal erstattast av eit nytt anlegg i fjella.

