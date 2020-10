IPI-styreleiar skuffa over Rød-Larsen etter Epstein-avsløringar

utenriks

Dagens Næringsliv har i ei rekkje artiklar retta søkjelyset mot koplingar mellom Rød-Larsen, tankesmia International Peace Institute der han er president, og den avdøde overgrepsmannen Jeffrey Epstein.

Ifølgje avisa lånte Rød-Larsen pengar av Epstein, og autoriserte ei tilbakebetaling som gjekk gjennom IPI.

– Verken lånet eller tilbakebetalinga av det hadde tidlegare vorte lagd fram til styret eller til meg som leiar. Rød-Larsen har beklaga til styret for det han har beskrive som ei alvorleg feilvurdering. Eg er djupt skuffa over at styret har måtta finne ut så mykje av dette gjennom media, seier styreleiar Rudd i ei fråsegn til DN.

Han krev no at Terje Rød-Larsen leverer ein rapport om saka, som skal behandlast på eit ekstraordinært styremøte.

