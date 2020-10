Tyrkia dømd for å ha krenkt ytringsfridommen

utenriks

Kiliçdaroglu vart i 2012 dømd for ærekrenking i to talar der han kritiserte den noverande tyrkiske presidenten, Recep Tayyip Erdogan, som den gongen var statsminister. Kritikken gjaldt eit omstridd vasskraftanlegg og eit bombeangrep utført av det tyrkiske flyvåpenet.

Erdogan gjekk til sak og vann. Retten dømde Kiliçdaroglu til store bøter, som kritikarane meiner var meint å skremme andre motstandar frå å kritisere regjeringa.

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMK) i Strasbourg, seier dei tyrkiske dommarane «lét vere å vurdere dei krenkjande kommentarane i den samanhengen og den forma dei hadde».

Kiliçdaroglu talte som medlem i nasjonalforsamlinga og leiar for det viktigaste opposisjonspartiet, CHP.

– Sjølv om ytringsfridommen er verdifull for alle, er han særleg viktig for ein som er vald som representant for folket, understrekar EMK.

Domstolen pålegg Tyrkia å betale Kiliçdaroglu 13.000 euro – godt og vel 140.000 kroner – i oppreisning og til å dekkje sakskostnadene. Dommarane var samde i vurderinga av skuldspørsmålet, men den tyrkiske dommaren tok dissens i straffeutmålinga.

