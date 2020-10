To av tre tyskarar ventar strammare koronatiltak

utenriks

Det viser ei undersøking frå instituttet YouGov. Resultatet frå målinga kjem før eit møte mellom statsminister Angela Merkel og leiarane for dei 16 delstatane i Tyskland onsdag. Der blir det venta at Merkel vil ta til orde for fleire koronainnstrammingar.

Innstrammingane kan ifølgje avisa Bild mellom anna dreie seg om stenging av utestader og forbod mot arrangement, medan ein prøver å halde skulane opne. Merkel må likevel få delstatsstyresmaktene med på laget, sidan det er dei som har det overordna ansvaret for kampen av pandemien.

Tyskland melde tysdag om 11.409 smitta det siste døgnet, mot berre 6.868 tysdagen før. Det er no registrert 450.000 koronatilfelle i Tyskland, og 10.100 har døydd etter å ha vorte smitta av viruset.

