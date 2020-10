Stigande arbeidsløyse i Spania

utenriks

Talet inkluderer ikkje 650.000 arbeidstakarar som fell under ei statleg permisjonsordning. Regjeringa vart i september samde med fagforeiningar og arbeidsgivarar om å utvide denne ordninga fram til slutten av januar, men turistnæringa ønskjer å forlengje ho ut 2021 og droppe kravet om at selskap som deltek, ikkje skal seie opp folk i seks månader etter ordninga tek slutt.

Den turistavhengige økonomien i Spania lir tungt under koronaviruset. Arbeidsløysa ligg no på 16,3 prosent, ifølgje offisielle tal. Regjeringa vurderer at ho vil auke til over 17 prosent ved utgangen av året. Ifølgje IMFs overslag vil Spania bli den hardast ramma økonomien blant industrilanda, med eit BNP-fall på nesten 13 prosent i år.

(©NPK)