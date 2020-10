Kanariøyane vil krevje negativ koronatest for å sleppe folk inn

utenriks

Lova vil gjelde for alle turistar, både spanjolar og utlendingar, ifølgje lokale politikarar.

Lova inneber at alle turistar som ikkje har bevis på at dei har avlagt ein negativ test for koronaviruset mellom 48 og 72 timar før framkomst, ikkje slepp inn på hotell på øya. Den besøkjande vil i så fall få krav om å teste seg lokalt for eiga rekning.

Kanariøyane er ein av få delar av Spania der smittetala ikkje har skote til vêrs den siste tida. Likevel har øyriket om lag 17.000 registrerte koronatilfelle og 272 dødsfall med korona.

