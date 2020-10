Dommar avviste Trump-krav i ærekrenkings-sak

utenriks

Saka har bakgrunn i at forfattaren og Elle-spaltisten E. Jean Carroll hevdar at ho vart valdteken av Donald Trump i eit prøverom i ein butikk for eksklusive kvinneklede på Manhattan på midten av 1990-talet.

Trump nekta for nokosinne å ha møtt Carroll og skulda henne for å lyge. Carroll svarte med å saksøkje han for ærekrenkingar.

Regjeringas advokatar argumenterte med at Trump var tvinga til å svare på søksmålet for å bevise at han var fysisk og psykisk skikka til jobben. Dei viste til ei lov som vernar føderalt tilsette frå å bli saksøkt for ting dei gjer som ein del av stillinga si.

Den føderale dommaren slo likevel fast at ei lova ikkje omfattar presidenten.

– USAs president er ikkje ein tilsett i regjeringa slik dei relevante reglane er meinte for. Sjølv om han var det, ville ikkje det som skal ha vore ærekrenkjande utsegner om fru Carroll, vore innanfor ramma av stillinga hans, skriv dommaren i saka, Lewis A. Kaplan.

(©NPK)