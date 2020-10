Amerikanske artistar rasar mot Trump

utenriks

Alt frå «Hallelujah» av Leonard Cohen til Rolling Stones-låta «You Can't Always Get What You Want» dundrar frå høgtalarane når Trump entrar scena, til sterke protestar både frå nolevande artistar og etterlatne etter avdøde artistar.

Neil Young, John Fogerty, Phil Collins er blant dei som har protestert og trua med å gå til retten, og det same har arvingane etter artistar som Cohen, Prince og Tom Petty.

Få artistar ønskjer å bli assosierte med Republikanarane, noko som har vore eit gjennomgangstema heilt sidan 1984, då Bruce Springsteen nekta Ronald Reagan å spele «Born in the U.S.A.» frå scena.

