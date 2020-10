230.000 tonn plast endar i Middelhavet kvart år

utenriks

Mest plast blir dumpa i havet i Egypt, Italia og Tyrkia, men per capita er det Montenegro, Bosnia og Nord-Makedonia som er verst.

International Union for the Conservation of Nature seier i ein rapport dei la ut tysdag, at over ein million tonn kan vere sleppt ut i Middelhavet hittil, og at 94 prosent av utsleppa kjem av dårleg avfallshandtering.

Om ikkje noko blir gjort, vil talet på plastutslepp i Middelhavet auke til 500.000 tonn i året i 2040.

Minna Epps, direktør for IUCNs havmiljøprogram, seier at betre avfallshandtering i dei 100 verste byane langs kysten kan redusere talet med 50.000 tonn, og at eit forbod mot plastposar kan bidra med ytterlegare reduksjonen til 50.000 tonn.

(©NPK)