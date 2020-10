Trump nektar for å ha gitt opp koronakampen

utenriks

– Det har eg ikkje, seier Trump samtidig som han understrekar at han meiner at landet er over den verste kneika.

USA har minst 225.000 koronadødsfall.

Skuldingane frå Biden vart utløyst av ei utsegn frå Trumps stabssjef Mark Meadows, som søndag erkjende at «vi kjem ikkje til å kunne kontrollere pandemien». Ifølgje han kan det berre skje gjennom vaksinar, medisinar og andre metodar.

– Det var ei ærleg erkjenning av det som openbert har vore strategien til president Trump sidan krisa braut ut: Å veive med det kvite flagget og håpe at viruset blir borte om ein berre ignorerer det, sa Biden.

Også Meadows har svart på kritikken frå Biden.

– Den einaste personen som veivar med det kvite flagget, er Joe Biden, sa han måndag.

Utsegnene kjem vel ei veke før valdagen. Trump ligg langt etter Biden på meiningsmålingane, både nasjonalt og i vippestatane. Fleire forsøk på å tone ned omfanget av krisa har stått i kontrast til dei jamne dryppa av dårlege nyheiter om smittespreiinga.

(©NPK)