Thailands statsminister vil ha slutt på protestane

utenriks

– Sjølv om Grunnlova gir folk fridom til å protestere, må styresmaktene kontrollere dei ulovlege protestane, sa statsminister og tidlegare juntaleiar Prayut Chan o-cha då han måndag innleidde den to dagar lange debatten.

– Vi ønskjer ikkje å sjå samanstøytar og opprør i landet, sa han vidare og skulda somme av demonstrantane for «upassande handlingar».

Prayut er generalen som i 2014 leidde eit militærkupp og sytte for at ein militærjunta styrte landet dei fem neste åra. Han har òg sytt for at Grunnlova vart endra på ein slik måte at han ifølgje ekspertar var sikra siger i førre val. Under styret hans har opposisjonen fått dårlege kår.

Leiaren for Pheu Thai, opposisjonspartiet, tok òg ordet under møtet på måndag. Han kravde avgangen til statsministeren, noko han meiner vil løyse alle problem.

– Du har hatt makta i seks og eit halvt år, fem av dei som følgje av kuppet og halvtanna år medan du hadde fordel av ei udemokratisk grunnlov, sa Prasert Jantarauangthong.

Til den tyske ambassaden

Titusenvis av demonstrantar med studentaktivistar i spissen har den siste tida fylt gatene i Bangkok sentrum med krav om at statsministeren går av, Grunnlova blir skriven om og kongehuset får mindre makt.

Også måndag kveld er det venta ein protestmarsj i hovudstaden, og denne gongen er planen å gå forbi den tyske ambassaden, visstnok for å skape merksemd om kor mykje tid kong Maha Vajiralongkorn held til i Tyskland.

Tidlegare på dagen samla ei gruppe rojalistar seg føre ambassaden for å overlevere eit brev til ambassadøren. Der skuldar dei demonstrantane for å prøve å forgifte tankane til studentane for slik å øydeleggje det thailandske samfunnet. Dei ber ambassadøren vurdere informasjon frå alle partar for å unngå å bli offer for «falsk» informasjon.

Det vart måndag ettermiddag utplassert opprørsstyrkar ved ambassaden.

Utfordrar monarkiet

Eitt av dei mest tabubelagde temaa i thailandsk politikk er stillinga til kongedømmet, som det inntil nyleg var heilt uhøyrt å kritisere. Leiaren i nasjonalforsamlinga, Chuan Leekpai, understrekar at monarkiet ikkje er blant diskusjonstemaa under den to dagar lang debatten.

Kongens tilhengjarar har vorte kraftig provoserte av at ein bilkolonne med dronninga nyleg hamna midt i ein demonstrasjon der det vart ropt slagord mot monarkiet.

Etter dette innførte regjeringa eit forsamlingstak på maks fire personar, men det har ikkje vorte respektert. Protestane har halde fram, og fleire tital demonstrantar, mange av dei unge studentaktivistar, har vorte arresterte.

(©NPK)