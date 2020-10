SOHR: 78 tyrkiskstøtta opprørarar drepne i russisk luftangrep i Syria

utenriks

Angrepa i Idlib-provinsen nordvest i Syria, som er det siste opprørskontrollerte området i landet, har òg ført til nesten 90 såra.

Dei russiske luftangrepa vart retta mot ein treningsleir som tilhøyrer islamistgruppa Faylaq al-Sham, som blir støtta av Tyrkia, ifølgje SOHR.

Russland står side om side med det syriske regimet i konflikten i Syria.

Tyrkia og Russland inngjekk ein våpenkvileavtale i Idlib tidlegare i år, men avtalen har vore vaklande.

Ein paraplyorganisasjon for tyrkiskstøtta opprørarar i området stadfestar overfor AFP at russiske luftangrep måndag trefte ein av stillingane deira og førte til tap av menneskeliv. Dei gjekk likevel ikkje ut med kor mange som vart drepne.

Tyrkia har over lang tid støtta opprørarar i Syria. Dei har forhandla med Russland om å få på plass observatørar i Idlib for å sikre at avtalen blir overhalden.

Førre veke forlét tyrkiske soldatar ein av dei største observasjonspostane sine i området etter å ha vore omringa av syriske regjeringsstyrkar i lang tid.

Over 380.000 personar har mista livet under den ni år lange borgarkrigen i Syria. Halve befolkninga i Syria har òg vorte drive på flukt

(©NPK)