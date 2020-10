Portforbod i El Paso i Texas i to veker

utenriks

Delar av eit konferansesenter i byen er no gjorde om til eit helsesenter for covid-sjuke. Søndag kveld skreiv styresmaktene i byen ut ein ordre om at befolkninga må halde seg heime frå 22 om kvelden til 5 om morgonen. Dei risikerer ein bot på 500 dollar, tilsvarande 4.600 kroner, om dei ikkje følgjer påbodet.

Delstaten har allereie sendt over 900 helsearbeidarar til byen.

El Paso og omland registrerte 772 nye koronatilfelle søndag. Dagen før det vart registrert 1.216 nye infeksjonar. Byen har nærare 700.000 innbyggjarar.

(©NPK)