Partiet til Merkel utset landsmøtet der ny leiar skal veljast

utenriks

– Slik som situasjonen er no, ville det ikkje vore lov å gjennomføre eit møte med deltakarar 4. desember, seier generalsekretær i CDU, Paul Ziemiak.

Dei rundt 1.000 delegatane skulle etter planen møtast for å stemme over den nye leiaren av partiet. Vinnaren vil vere ein favoritt til å overta statsministerposten etter Angela Merkel, dersom dei konservative vinn valet.

Ziemiak opplyste at CDU vil revurdere situasjonen i midten av desember, og bestemme kva som blir neste skritt.

Det er no snautt to år sidan CDU valde Annegret Kramp-Karrenbauer til ny leiar. I februar kunngjorde ho at ho ikkje vil halde fram i vervet. Armin Laschet, Friedrich Merz og Norbert Röttgen er kandidatar til å overta etter henne.

