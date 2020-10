utenriks

Over 100.000 menneske deltok i protestane i hovudstaden Minsk og andre byar søndag.

– For å ha brote lovene om offentlege samlingar, vart 523 personar arresterte i går, opplyser Kviterusslands innanriksdepartement.

Demonstrasjonane i går var den ellevte søndagen på rad at store folkemengder trassar politi og militære for å krevje at Lukasjenko går av.

Opposisjonen meiner at den mangeårige presidenten i landet, Aleksandr Lukasjenko, vart attvald i august ved hjelp av omfattande valfusk

(©NPK)