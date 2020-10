Ny pandemibølgje svekkjer tiltrua til tysk økonomi

utenriks

Månadsbarometeret til Ifo-instituttet ligg på 92,7 poeng i oktober, ned frå 93,2 poeng i september. Det er første gongen indikatoren går ned sidan april.

– Bedriftene er merkbart meir skeptiske med tanke på utviklinga dei kommande månadene, seier instituttleiar Clemens Fuest.

Samtidig er ikkje resultatet veldig langt unna det barometeret låg på for eitt år sidan, 94,5 poeng. Det kan tyde på at ein er langt unna pessimismen frå i vår. I april låg indikatoren på 74,3, det lågaste nivået nokosinne.

Oktober-talet er ikkje så lågt at ein fryktar ein ny kollaps i økonomien, ifølgje Carsten Brzeski i banken ING. Han seier det likevel markerer slutten på innhentinga og byrjinga på frykta for ein ny nedtur.

Ifos indikator har stige dei siste månaden, i takt med at den økonomiske aktiviteten har teke seg opp etter nedstenginga i vår. Den siste tida har fleire tyske byar innført strengare restriksjonar som følgje av at smitten har nådd nye høgder i Tyskland. Økonomien i landet er venta å krympe med 5,4 prosent. Først mot slutten av 2021 blir bruttonasjonalproduktet (BNP) anteke å vere tilbake på same nivå som før pandemien.

(©NPK)