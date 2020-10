Ny femårsplan skal gjere Kina mindre avhengig av omverda

utenriks

Sentralkomiteen i kommunistpartiet innleidde måndag eit fire dagar langt møte der både femårsplanen og utviklingsmåla for dei neste 15 åra skal diskuterast.

Det er 14. gong at kommuniststyret lagar ein femårsplan. Denne gongen er det fokus på teknologisk innovasjon, miljøspørsmål og det kinesiske behovet for å stå meir på eigne bein i økonomisk forstand.

– Å oppnå sjølvstende på viktige område, som forsking og finans, er venta å vere i fokus, skriv den statskontrollerte avisa Global Times.

Regjeringa i Beijing seier dei baserer planen på ein filosofi om tosidig sirkulasjon, der målet er både å bli mindre økonomisk avhengig av omverda samtidig som landa framleis vil dra fordelar av globaliseringa.

Den kinesiske presidenten Xi Jinping innleidde møtet med høgtlesing frå rapporten som ei arbeidsgruppe har utarbeidd i forkant av møtet, melder kinesiske rikskringkasting CGTN.

Auka spenning

Femårsplanen vil truleg ikkje bli kunngjord før under den årlege Folkekongressen, som vanlegvis blir halden i mars. I staden er det venta ei kunngjering om hovudlinjene i planen når møtet blir avslutta torsdag.

Møtet vil vare til torsdag, men femårsplanen vil truleg ikkje bli kunngjort før under den årlege Folkekongressen, som vanlegvis blir halden i mars. I staden er det venta ei kunngjering om hovudlinjene i planen.

Møtet i sentralkomiteen blir samtidig halden som det er aukande spenningar mellom Kina og omverda når det gjeld handel, menneskerettar og koronapandemien.

Spesielt USA har innteke ei konfronterande linje mot Kina. Men andre vestlege land er òg bekymra for Kinas økonomiske slagkraft, høge teknologiske kompetanse, utviklinga i Hongkong og brot på menneskerettar. I tillegg kjem den kinesiske viljen til å bruke makt for å få kontroll over omstridde havområde i Sør-Kinahavet, som også andre asiatiske land krev råderett over.

Både Canada, Australia og Sverige har den siste tida vorte sett under kraftig kinesisk press for at dei skal etterkomme kinesiske krav i interesse- og verdikonfliktar.

Koronakontroll

Medan USA, Europa og andre delar av verda no opplever ei ny bølgje med omfattande koronasmitte, har Kina i stor grad greidd å halde viruset under kontroll ved hjelp av raske nedstengingar og eit omfattande test- og smittesporingssystem. Det har òg gagna kinesiske økonomi, som no er på full fart tilbake.

I tredje kvartal vart det notert ein økonomisk vekst på 4,9 prosent etter ein historisk stor tilbakegang på 6,8 prosent i dei tre første månadane av året. Allereie i andre kvartal var økonomien i landet tilbake med ein vekst på 3,2 prosent.

Kina har samtidig halde grensene stengt mot omverda, med unntak av mellom anna diplomatar og utanlandske investorar.

Teknologisatsing

Den neste femårsplanen er venta å ha fokus på utvikling av halvleiarkrinsar for datamaskiner og smarttelefonar, eit felt der Kina no bruker store summar på utanlandsk import. Prioriteringa blir gjord i ei tid då USA har sytt for å kutte den kinesiske tilgangen til viktig amerikansk teknologi, noko som mellom anna har ramma mobilgiganten Huawei.

Av andre teknologiske satsingsområde er neste generasjon mobilnettverk og kunstig intelligens.

Kina ønskjer òg å sikre økonomisk vekst ved auka kinesisk forbruk, samtidig som eksportindustrien i landet støyter på hindringar i mellom anna USA.

Ekspertar meiner at den kinesiske strategien vil minske faren for handelskonfliktar, men samtidig er det ein risiko for at det aukar kostnadene og minskar produktiviteten i industribedriftene i landet.

(©NPK)