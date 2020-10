utenriks

Også den teknologitunge Nasdaq-indeksen og den breiare S&P 500-indeksen fall frå start måndag, høvesvis med rundt 1,6 og 2 prosent. For sistnemnde ligg det an til å bli den verste dagen på over ein månad.

Fallet på Wall Street kjem etter at også dei store asiatiske og europeiske børsane fall måndag.

Stadig smitteauke i USA og Europa gjer at uroa veks for ein allereie svekt økonomi. Samtidig svinn håpet om at politikarane i Washington skal få på plass økonomiske støttepakkar i nær framtid.

