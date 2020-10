Julemarknaden i Nürnberg avlyst

utenriks

Nürnberg følgjer dermed fleire andre tyske byar som har avlyst marknaden sin i år, blant dei Berlin, Düsseldorf og Köln.

Julemarknad med sal av gløgg, grilla kastanjar og julepynt er elles eit fast innslag i over 2.500 byar i Tyskland. Rundt rekna 160 millionar tyskarar og tilreisande er kvart år innom julemarknadene. Omsetninga er rekna til rundt 5 milliardar euro, ifølgje bransjeforeininga BSM.

Marknaden i Nürnberg er ein av dei største og eldste i Tyskland.

Statsminister Angela Merkel skal onsdag møte regjeringssjefane i dei 16 delstatane for å diskutere nye smitteverntiltak. Det blir no dagleg registrert over 10.000 koronatilfelle i landet.

(©NPK)