Demonstrantar og tryggingsstyrkar barka i hop i Bagdad

Samanstøytane finn stad eitt år etter at store protestar mot styresmaktene, kjent som Oktoberrevolusjonen, braut ut. Demonstrantane krev at heile leiinga i landet går av. Dei skuldar ho for å vere korrupt og uskikka til å styre.

Søndag møtte tusenvis fram fleire stader i landet for å markere årsdagen for rørsla, som mista momentum då koronapandemien braut ut i vår.

Det siste året har rundt 600 mista livet og 30.000 vorte skadde som følgje av vald og samanstøytar med tryggingsstyrkane i landet.

