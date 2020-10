Trump kan framleis vinne mot alle odds

utenriks

Sjølv om Demokratanes presidentkandidat Joe Biden leier stort på dei fleste meiningsmålingane, også i dei viktige vippestatane, er det framleis mogleg at det blir Donald Trump som avlegg presidenteiden i januar.

Verken ekspertar eller Demokratanes eigne valanalytikarar tek det for gitt at Biden vinn 3. november. Det brann dei seg på for fire år sidan. Vantru måtte dei sjå resultata bikke i Trumps favør, sjølv om han fekk nesten 3 millionar færre stemmer enn Clinton.

Trump vann med nokre få tusen stemmer i Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, der Demokratane på førehand følte seg sikre på siger. Dermed var saka avgjord på grunn av det spesielle amerikanske valmannssystemet, som gjer det mogleg å vinne valet utan å ha flest stemmer på nasjonalt plan.

Uvisse målingar

Trua på trefftryggleiken til meiningsmålingane fekk seg dermed ein kraftig knekk i 2016.

Ein av få målingar som greidde å føreseie sjokkresultatet i 2016, var målinga til Investor Business Daily/TIPP, som også i år viser eit langt jamnare løp mellom kandidatane enn snittet av meiningsmålingane. Tidlegare denne veka hadde Biden eit forsprang på berre 2,3 prosentpoeng. Til samanlikning viste målinga til The New York Times/Siena College at Biden låg rundt 9 prosentpoeng føre Trump.

Vippestaten Pennsylvania er ein av ei handfull delstatar som Trump meir eller mindre er nøydd til å vinne for å få nok valmenn til å bli verande i Det kvite hus. Også her viser meiningsmålingane at Biden ligg føre, men avstanden har dei siste dagane vorte litt mindre, ifølgje ei måling frå Reuters/Ipsos.

Appell til heimesitjarane

Pennsynlvanias betydning førte òg til at det var dit ekspresident Barack Obama reiste då han denne veka byrja å drive valkamp for Biden.

På eit valkampmøte i Philadelphia onsdag åtvara han veljarane mot å tru at ikkje Trump kan vinne igjen.

– Vi må ikkje slå oss til ro. Eg trur ikkje på meiningsmålingane. Det var mange av dei sist. Dei stemde ikkje. Fordi en masse folk vart heime. Vart late og slo seg til ro. Ikkje denne gongen. Ikkje i dette valet, sa Obama i det som var det første valkampmøtet hans for Biden.

Splid om poststemmer

Ein annan usikkerheitsfaktor er dei mange poststemmene som vil prege valet i år, som følgje av koronapandemien. Spørsmåla er knytte til om dei vil nå fram i tide til å bli talt, og om delstatane har ressursar nok til å handtere dei.

Delstatane har ulike fristar for når poststemmene må vere framme, men nyleg vann Demokratane ein siger då Høgsterett gav Pennsylvania medhald i at fristen for oppteljinga av poststemmer kan forskyvast, i strid med kva Trump ønskte.

Det er venta at langt fleire demokratar enn republikanarar vil stemme via posten, noko som har ført til at stemmemetoden har vorte eit partipolitisk stridstema.

Oktober-overrasking

Ein annan faktor som kan gi Trump eit popularitetshopp, er ei såkalla oktober-overrasking.

For fire år sidan kom overraskinga berre elleve dagar før valet: FBI-sjef James Comey varsla at han ville ta opp att etterforskinga av Hillary Clintons bruk av den private e-postserveren sin. I ei heil veke dominerte historia presseoppslaga.

Også i år har det dukka opp fleire oppsiktsvekkjande nyheiter i valinnspurten, mellom anna New York Times-avsløringa av at Trump har ein bankkonto i Kina og offentleggjeringa av skattemeldingane hans.

Biden har på si side måtta tole ny merksemd om sonen Hunter og hans godt betalte styreoppdrag i eit ukrainsk gasselskap medan han var visepresident. Trump har gong på gong brukt historia til å gi eit bilete av Biden som korrupt, utan at han kan dokumentere skuldingane.

Liten tabbekvote

Analytikarar følgjer òg åtferda til både Trump og Biden med argusauge. Trump har framleis ikkje klart å endre framtoning på ein slik måte at han ser ut til å overtyde skeptiske kvite forstadskvinner som stemde på han i 2016. Men greier han å gi eit rolegare og meir presidentaktig inntrykk like før valet, samtidig som Biden tabbar seg ut, kan oddsa snu.

Så langt har Biden ført ein usedvanleg disiplinert valkamp. Han har unngått utsegner som kunne fått fleire til å tru på Trumps påstand om at han er senil. Og han har framleis ikkje komme med sleivete utsegner som kunne provosert nokon av dei svært ulike veljargruppene han må ha i ryggen for å vinne, ifølgje BBC.

Blant dei er både moderate demokratar, misnøgde republikanarar, kvite arbeidarklasseveljarar, ulike minoritetar og folk på den liberale venstrefløya. Det skal truleg ikkje store feilsteget til før somme av desse vender seg mot han.

(©NPK)