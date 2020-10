utenriks

Veljarane har dermed knust rekorden for førehandsstemming før valdagen 3. november. Mange ønskjer å sleppe folkemengder og lange køar ved vallokala og forhåpentleg unngå koronasmitte.

Oppteljinga er gjort av US Elections Project ved University of Florida. Statistikken deira viser at 35 millionar til no har stemt via posten, medan ytterlegare 15 millionar har lagt stemmesetelen sin i spesialtilpassa valurner.

