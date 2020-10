Internasjonal kritikk mot Polen etter abortinnstramming

utenriks

Grunnlovsdomstolen i landet slo torsdag fast at det er forbode med abort som følgje av skadar på fosteret.

Det inneber i praksis at abort blir forbode i Polen. Lovføresegna som no er underkjend, er grunnlaget for nesten alle abortar i landet, og har stått urørt sidan den vart innført i 1993.

Abort vil frå no berre vere lov når livet til kvinna er i fare, og når graviditeten kjem av valdtekt eller andre ulovlege handlingar.

Internasjonal fordømming

Rettsavgjerda «er einstydande med eit forbod og er brot på menneskerettane», tvitrar Europarådets menneskerettskommissær Dunja Mijatovic.

Vidare skriv ho at lova vil føre til at dei som har råd, vil reise utanlands for å ta abort eller ta ulovleg abort i landet, og endå større problem for andre.

Rettsavgjerda vil i uforholdsmessig stor grad ramme kvinner som ikkje har råd til å reise utanlands for å ta abort, skriv Amnesty-rådgivar Esther Major i ei fråsegn, der ho stemplar rettsavgjerda som «grufull».

Human Rights Watch (HRW) oppmodar EU og medlemslanda i unionen til straks å granske «brot på rettsreglane og deira påverknad på fundamentale rettar i Polen».

Enkelte EU-parlamentarikarar har òg fordømt avgjerda.

Demonstrasjonar

I Warszawa demonstrerte hundrevis av menneske torsdag og fredag morgon, trass eit koronaforbod mot samlingar på over ti personar. Først føre domstolen, så i tog føre partibygget til det sosialkonservative regjeringspartiet Løyve og rett (PIS).

Det oppstod mindre samanstøytar då demonstrantane demonstrerte utanfor bustaden til PIS-leiar Jaroslaw Kaczynski.

Kvinnerettsorganisasjonar, som er for ei friare abortlovgiving, har, saman med opposisjonspolitikarar, uttrykt misnøye med rettsavgjerda. Sjølv om avgjerda vart teken av grunnlovsdomstolen, meiner mange utanfor styringspartiet at domstolen er ein politisert institusjon som lèt seg påverke av PIS.

Mindre demonstrasjonar fann stad i andre byar, ifølgje polske medium.

(©NPK)