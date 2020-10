Huaweis inntekter aukar trass korona og amerikanske sanksjonar

utenriks

Hittil i år har teknologigiganten hatt ei omsetning på 671,3 milliardar yuan, som svarer til nærare 930 milliardar kroner. Teknologigiganten har ikkje oppgitt salstal for det siste kvartalet, men tala som vart presenterte fredag, antydar at veksten minskar. For første halvår var inntektsauken på 13,1 prosent.

Profittmarginen så langt i år er på 8 prosent, ned frå 9,2 prosent i første halvår.

Huawei slit med amerikanske sanksjonar som gjer at selskapet blir nekta tilgjenge til det meste av teknologi og komponentar frå USA. Restriksjonane er ein del av ein strid som går føre seg mellom USA og Kina om teknologi og tryggleik. Amerikanarane meiner Huawei er ein trussel og kan leggje til rette for kinesisk spionasje, noko selskapet avviser. Også andre kinesiske teknologiselskap er ramma at av dei amerikanske tiltaka.

Likevel auka selskapet sin del av smarttelefonmarknaden i verda til 19,6 prosent i andre kvartal, ifølgje analyseselskapet Canalys. I same periode i fjor var delen på 17,7 prosent. På heimebane selde Huawei 14,5 millionar telefonar i andre kvartal, ein auke på 32 prosent. Selskapets marknadsdel i Kina er på 51 prosent.

