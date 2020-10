Facebook og Twitter må vitne i Senatet

utenriks

Avgjerda i justiskomiteen i Senatet torsdag kjem etter at både Twitter og Facebook har nekta brukarar å dele ein kontroversiell New York Post-artikkel om den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden.

Dei 12 republikanske senatorane stemde for ei vitnestemning, medan demokratane boikotta avstemminga. Det er ikkje sett nokon dato for høyringa.

Komitéleiar Lindsey Graham seier det, trass i at Demokratane heldt seg borte frå diskusjonen, var ei «stor interesse på den andre sida for å få folk frå sosiale medium hit for å svare på spørsmål».

Han sa panelet vil spørje sjefane i Twitter og Facebook om handteringa av innhald på dei ulike plattformene.

(©NPK)