Ein meir ordna presidentdebatt

Trump og Biden debatterte i litt over 90 minutt ved Belmont University i Nashville i Tennessee natt til fredag. Tema for debatten var mellom anna koronakrisa, innvandring, rase i USA og klimaendringar.

Medan den første debatten i slutten av september vart stempla som eit kaos, førte nye debattreglar til at debatten i natt hadde meir struktur.

Med mikrofonane skrudd av dei første to minutta av kvart tema, brukte kandidatane likevel kroppsspråk og andletsuttrykk aktivt for å vise kva dei meinte om svaret til den andre parten.

Skryt til debattleiinga

Fox News' Chris Wallace, som leidde den første debatten, seier han er misunneleg på korleis debatten gjekk.

Det var Trump som fekk mest taletid i debatten i natt, viser ei oversikt frå CNN. Han talte i 41 prosent av tida, medan Biden kom til ordet i 37,5 prosent av tida.

Trump var i store delar av debatten meir kontrollert enn i den første debatten, og han skrytte òg av ordstyrar Kristen Welker frå NBC News.

– Så langt har eg stor respekt for måten du handterer ting på, det må eg seie, sa Trump.

Lova koronavaksine

Welker starta debatten med å spørje Trump om handteringa av koronapandemien i USA. Presidenten svarte med å gjenta at pandemien er under kontroll og at ein koronavaksine kan vere på plass innan få veker.

Presidenten, som sjølv har vore sjuk av koronaviruset, gjentok òg påstanden om at han no er immun mot viruset.

– Dette er same fyren som sa at koronapandemien skulle vere over innan påske. Han har ingen plan, repliserte Biden.

USA har så langt registrert meir enn 222.000 koronarelaterte dødsfall.

– Nokon som er ansvarleg for så mange koronadødsfall, burde ikkje fortsetje som president, sa Biden.

– Det er ikkje min feil, og det er ikkje Bidens feil heller, det er den kinesiske feilen, sa Trump, som i første del av debatten verka kontrollert og tydeleg.

Trump: Den minst rasistiske i salen

Då temaet skifta til rase i USA, hevda Trump at ingen president, kanskje med unntak av Abraham Lincoln, har gjort meir for svarte i USA enn han sjølv.

Biden hadde opna den tematiske bolken ved å seie at USA har eit problem med institusjonell rasisme. Debattleiar Welker ville deretter vite kva Trump meiner om Black Lives Matter-rørsla, som har demonstrert for politireform i store delar av USA dei siste månadene.

Presidenten svarte at det første møtet hans med rørsla var då dei ropte ukvemsord til politiet.

– Eg er den minst rasistiske personen i dette rommet, sa Trump.

– Eg kan ikkje sjå publikum i salen, for det er for mørkt, men eg er utan tvil den minst rasistiske personen her, gjentok Trump.

Biden svarte med å kalle Trump «ein av dei mest rasistiske presidenten vi har hatt i moderne historie».

Avslutta på ulikt vis

Avslutningsvis vart kandidatane bedne om å snakke til veljarar som ikkje stemde på dei i ein tenkt tiltredingstale. Svara var så ulike som kandidatane sjølv.

Trump sa han ville seie til veljarane at USAs suksess var det som skulle bringe folk saman.

– Vi må gjere landet så suksessrikt som det var før denne pesten kom frå Kina. Vi byggjer opp att landet no, sa Trump.

– Eg kuttar skatt og han aukar dei. Dersom han blir vald, blir det ein depresjon du ikkje har sett maken til, sa Trump om Biden. Det er ein påstand Trump òg kom med på eit veljarmøte i Pennsylvania tidlegare denne veka.

Biden valde ei anna tilnærming og sa at han kom til å vere heile USAs president dersom han vinn valet 3. november.

– Eg representerer dykk alle, anten du stemde med eller mot meg. Eg skal sørgje for at du blir representert, sa Biden. Han la til at han vil vere ein president som vel fakta over fiksjon og lova vidare økonomisk vekst, slutt på systematisk rasisme og reinare energiløysingar.

