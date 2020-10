Chilenarane stemmer over grunnlovsendring

utenriks

Ny grunnlov var eitt av det viktigaste krava til demonstrantane då dei i fjor utløyste ei bølgje av sosial uro i landet. Framleis går det føre seg demonstrasjonar i Chile, seinast torsdag kveld då stemninga i sentrum av hovudstaden Santiago var spent etter at demonstrantar frå begge leirar hadde avslutta arrangementa sine før portforbodet i natt tredde i kraft.

I hovudsak er det opposisjonsparti på venstresida som støttar kravet om ny grunnlov. Dei vil ha slutt på det dei ser på som sosiale forskjellar som grunnlova til Pinochet har ført til.

– På den eine eller andre måten må det endringar til, og det vil vere betre om det skjer takka vere ei ny grunnlov som alle bidreg til, og ikkje ei grunnlov som blir skriven av ei lita gruppe under eit diktatur slik at endå ei lita gruppe kan sitje ved makta for alltid, sa Alejandra Pizarro, ein 23 år gammal student, utanfor presidentpalasset torsdag, der ho deltok i ein demonstrasjon med krav om ny grunnlov.

Tilhengjarar av ny grunnlov ser for seg ei endring som utvidar rolla til staten ved å etablere eit velferdssystem som jamnar ut sosiale forskjellar. Samtidig kan det føre til auka press på økonomien i landet, som slit med å reise seg frå koronakrisa.

Konservativ frykt

Konservative veljarar avviser derfor behovet for endringar i grunnlova. Dei viser til at grunnlova frå Pinochets diktatur frå 1973 til 1990 har vore ein viktig faktor bak fleire tiår med økonomisk vekst og stabilitet.

– Eg ønskjer ikkje at landet mitt hamnar i dei same hendene som Argentina, Venezuela og ei rekkje andre katastrofale land har gjort, sa Hernán Allende, ein 63 år gammal eigedomsmeklar, som deltok i ein motdemonstrasjon til støtte for at grunnlova dei har i dag blir vidareført.

President Sebastián Piñera gav etter for kravet til demonstrantane då han gjekk med på å halde folkeavstemming etter tre veker med protestar, meiner Allende.

– Det er der heile katastrofen kjem frå. Han har ikkje vore sterk nok til å stanse kriminalitet og terrorisme, sa Allende, med tilvising til opptøyar som har oppstått i samband med kravet til demonstrantane om ny grunnlov.

30 drepne

Det er berre litt over eitt år sidan den Harvard-utdanna milliardæren Piñera skrytte av Chile som ein framgangsrik oase i eit Latin-Amerika prega av uro. Lite ante han då at demonstrasjonar og opptøyar skulle bryte ut i hans eige land innan dei neste ti dagane.

I byrjinga av oktober i fjor heldt konservative PIñera Chile fram som eit symbol på stabilitet i regionen. Men så utvikla det seg som var ein studentprotest mot auke i prisen på offentleg transport, til ein langt meir omfattande protest mot fleire tiår med djup sosial forskjell som hadde bite seg fast trass i den økonomiske framgangen. Krav om betre helsevesen, pensjonar, lønn og utdanning vaks fram.

Rundt 30 menneske døydde, dei fleste i samanstøytar på gatene i Santiago. Tusenvis vart skadde i desse månadene med demonstrasjonar og uro.

Fleirtal for ny grunnlov

No, eitt år seinare, har demonstrantane enno ikkje late seg roe etter løfte om reformer, men det blir venta at dei får viljen sin i folkeavstemminga på søndag. Meiningsmålingar viser at over 70 prosent av chilenarane støttar ei ny grunnlov, medan berre 17 prosent vil behalde Grunnlova i Pinochet-tida.

Piñera har oppmoda folket til å strøyme til urnene for å nytte seg av retten til å bli høyrd, og til å avvise valden som prega årsmarkeringa på førre søndag for starten på fjorårets protestar. To kyrkjer i Santiago vart sette i brann, butikkar plyndra og ein politistasjon angripe då det som byrja som ein fredeleg massedemonstrasjon, utarta til opptøyar.

