1,3 million fat olje i fare for å leke frå oljetankar i Venezuela

Oljetankaren Nabarima har lege ankra opp i Paria-gulfen, eit havområde som skil Trinidad og Tobago frå Venezuela på det søramerikanske fastlandet. Tankaren har vore brukt til lagring for olje.

– Dersom olja ikkje blir henta ut, og sjølv om Nabarima kan stabiliserast, risikerer vi ein permanent miljøkatastrofe, seier opposisjonspolitikaren Robert Alcala, som sit i nasjonalforsamlinga i Venezuela.

Tankaren har byrja å krengje, ifølgje eit videoopptak frå den frivillige organisasjonen Fisherman and Friends of the Sea 16. oktober.

Fire dagar tidlegare sa fleire tilsette i statlege oljeselskap PDVSA at tankaren hadde ein hallingsvinkel på 8 prosent, at maskinrommet stod under vatn og vasspumpene hadde brote saman. Det opplyser Eudis Girot, ein venezuelansk fagforeiningsleiar i oljesektoren.

Den 264 meter lange tankaren har hatt vedlikehaldsproblem sidan 2014, og PDVSA har ignorert dei, hevdar han.

PDVSA har ikkje kommentert saka, men førre månad kalla selskapet påstandar frå miljøvernarar om at Nabarima var i dårleg forfatning, for falske nyheiter.

Ifølgje opposisjonspolitikar Luis Stefanelli har PDVSA sendt to skip til staden for å hente ut olja. Men amerikanske sanksjonar mot PDVSA hindrar visstnok oppdraget.

Nabarima er eigd av Petrosucre, eit selskap der PDVSA har den største eigardelen. Italienske Eni eig 26 prosent av Petrosucre.

