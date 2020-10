USA: Russland og Iran har prøvd å påverke valet

utenriks

Ratcliffe seier Iran spesifikt har sendt falske e-postar til amerikanarar for å «true veljarar, skape sosial uro og sverte president Trump» før valet 3. november.

Iran og Russland har i tillegg innhenta veljarinformasjon i eit forsøk på å påverke valet, sa Ratcliffe og FBI-sjef Chris Wray på ein sjeldan pressekonferanse to veker før valet.

«Desperat forsøk»

Ratcliffe seier USA vil straffe alle land som blandar seg inn i gjennomføringa av valet. Både Iran og Russland har prøvd å sende falsk informasjon til registrerte veljarar i håp om at det vil «skape kaos og svekkje tilliten til det amerikanske demokratiet», ifølgje etterretningssjefen.

Trass dei iranske og russiske forsøka på å påverke valet, kan amerikanarane vere trygge på at stemmene deira blir talde, understreka de Ratcliffe og Wray.

– Desse handlingane er desperate forsøk gjort av desperate motstandarar, seier Ractliffe.

Veljarlister brukte i e-posttrussel

Pressekonferansen vart halden etter at demokratiske veljarar i minst fire vippestater, inkludert Florida og Pennsylvania, har vorte trua av nokon som hevdar å vere den høgreekstreme gruppa Proud Boys. I e-posten står det at «vi kjem for å ta deg» dersom mottakarane ikkje stemmer på president Donald Trump.

Trusseloperasjonen skal ha brukt e-postadresser frå veljarregisteret i delstatane, som inneheld partitilhøyrsel, adresse og i nokre tilfelle e-postadresse og telefonnummer. Denne typen informasjon er rekna som lett tilgjengeleg, skriv AP.

Delstatane har ulike krav til kven som kan få tilgang til informasjonen om veljarane, kva informasjon som blir halden konfidensielt og korleis veljarlistene kan brukast, ifølgje den uavhengige organisasjonen The National Conference of State Legislatures (NCSL).

Ikkje teikn til innbrot

Det er ingen teikn til at nokon valregister er endra eller at informasjon om veljarar er manipulerte på noko vis. Det kunne påverka den faktiske røystinga, sa Ratcliff og Wray.

Det er ikkje klart om Iran eller Russland braut seg inn i systema for veljarregistrering. Noko informasjon, som partitilhøyrsel, er offentleg, og namnet på veljarar kan ha vorte slått saman med informasjon frå andre databasar, opplyser etterretningskjelder til The New York Times.

Noko informasjon kan òg ha vorte selt av kriminelle hackar-organisasjonar på det mørke nettet, ifølgje avisa.

(©NPK)