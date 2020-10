Tyske helsestyresmakter: Koronasituasjonen er svært alvorleg

utenriks

Det er framleis mogleg å få viruset under kontroll gjennom å systematisk overhalde smitteverntiltak, seier Lothar Wieler, leiar for Robert Koch-instituttet.

– Men den generelle situasjonen har vorte svært alvorleg, legg han til.

Til liks med mange europeiske land har Tyskland opplevd ein kraftig auke i koronasmitte gjennom dei siste vekene. Smittetala torsdag overgår langt den førre rekorden på 7.830 tilfelle på eit døgn, som vart meldt førre fredag.

Styresmaktene har skjerpa nasjonale restriksjonar for å prøve å demme opp for spreiinga. Det er òg innført ytterlegare tiltak på lokalt plan.

Wieler meiner den kraftige auken kjem av private samlingar, spesielt blant unge menneske.

– Jo fleire menneske som kjem saman i private krinsar, jo meir vil talet auke, og jo lenger vil viruset spreie seg, seier Wieler, og legg til at det er unge menneske som no er mest utsette for å bli smitta.

Han oppmodar folk til å overhalde reglane, men varslar at ei ukontrollert spreiing kan vere uunngåeleg i somme regionar.

Over 392.000 menneske er stadfesta smitta i Tyskland, og det er rapportert om 9.905 dødsfall.

(©NPK)