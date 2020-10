Truleg vellykka innsamling frå asteroide for Nasa

utenriks

Fartøyet Osiris-Rex knuste steinar og sende stein og støv i alle retningar då den natt til onsdag i nokre sekund landa på asteroiden, som ligg 330 millionar kilometer unna. Landinga var vellykka og det var truleg òg innsamlinga av prøver frå asteroiden, opplyser Nasa natt til torsdag.

Målet med landinga på Bennu var å samle med seg stein og støv, og forskarar veit ikkje før neste veke kor mykje armen på romfartøyet klarte å suge til seg. Video av innsamlingsforsøket har styrkt trua på ein vellykka operasjon.

– Vi laga verkeleg eit rot på overflata til asteroiden, men det var ein god type rot, den typen rot vi håpa på, seier sjefforskar Dante Lauretta ved University of Arizona.

Det er første gong USA prøver å samle inn prøver frå ein asteroide, og det skjedde etter at Osiris-Rex hadde sirkla rundt asteroiden i to år og fire år etter at fartøyet vart skote opp frå Cape Canaveral. Japan har klart å samle inn slike prøver to gonger.

Det karbonriket Bennu inneheld truleg dei opphavlege byggjesteinane til solsystemet, som vart skapt for 4,5 milliardar år sidan, og kan hjelpe forskarar i å betre forstå jordkloden og livet som oppstod her.

