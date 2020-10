Stoltenberg: Nato skal vere fremst på alle område

utenriks

– Det gjeld alle dei fem domena våre: vatn, sjø, luft, cyberrommet og verdsrommet, sa Nato-sjefen etter første møtedagen, der verdsrommet var eitt av tema. Etter at alliansen i fjor gjorde verdsrommet til eitt av områda sine, vedtok ministrane torsdag å opprette eit romsenter i tyske Ramstein. Basen husar allereie Natos luftkommando.

– Romsenteret skal koordinere all aktiviteten vår knytt til verdsrommet, forklarte Stoltenberg. Dette inkluderer støtte til operasjonane til alliansen, kommunikasjon og satellittbilete, og dessutan å verne Natos romfartssystem.

Forsvar og avskrekking

Ministrane vart òg samde om å følgje opp det nye konseptet for forsvar og avskrekking som vart vedteke i sommar. Det er eit viktig arbeid for Noreg, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til NTB.

– Dette er noko vi har jobba lenge for og som det er stor oppslutning om. Det inneber mellom anna å ha ein overbygning som knyter saman planverk, investeringar og kapasitet, seier statsråden. Å styrkje koordineringa mellom dei allierte er med på å betre det operative samarbeidet, peikar han på etter møtet.

Russland

Eitt av områda der Bakke-Jensen meiner det er behov for ei felles forståing og oppbygging av forsvarskapasitet, er overfor Russland.

– Det er oppriktig bekymring for korleis Russland oppfører seg. Lista over døme på at dei opptrer på ein måte som ikkje kan tolererast, blir stadig lenger, seier han. Nettangrepet mot Stortinget nyleg vart ikkje teke opp spesielt, men forsvarsministeren seier alle omtaler at det «skjer mykje rart» frå russisk hald.

I tillegg til mykje omtalte nettangrep og forgiftingar, er Nato òg bekymra for Russlands aukande arsenal av missil som kan bere atomvåpen.

– Dette er ei alvorleg utfordring, som veks i omfang og kompleksitet, sa Stoltenberg. NATO-landa er allereie samde om politiske og militære tiltak for å møte dette.

– Medlemsland går til innkjøp av nye luft- og missilforsvarssystem. Det blir investert i nye plattformer, kampflyet til inkludert femte generasjon. Vi tilpassar etterretning og øvingar, sa Nato-sjefen.

Auka budsjett

Ministrane var òg innom den såkalla byrdefordelinga – at Canada og Europa må ta ein større del av rekninga for det kollektive forsvaret. Stoltenberg gjentok tala som vart publiserte onsdag, som viser at desse landa aukar forsvarsbudsjetta sine for sjette år på rad. I år er det ein realvekst på 4,3 prosent.

Den økonomiske nedturen i kjølvatnet av koronapandemien fører til at Noreg for første gong oppfyller målet til alliansen om å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar. Sjølv om dette er eit slags hell i uhell for Noregs del, understrekar forsvarsministeren at det fell saman med auka budsjett.

– Vi har auka forsvarsbudsjettet betydeleg kvart år vi har sete i regjeringa. I den nye langtidsplanen for Forsvaret held vi fram med dette i dei kommande åra, peikar han på.

Annleis

Grunna pandemien blir òg ministermøtet denne veka halde via video, noko som legg ein viss dempar på ting.

– Sjølve møtet går omtrent som når ein samlast, men det er alltid bra å treffe folk. I dette formatet får vi heller ikkje til dei bilaterale samtalane og sidemøta vi pleier å ha, så det må vi gjere på andre måtar, seier Bakke-Jensen.

