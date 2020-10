Snowden får permanent opphald i Russland

utenriks

Det melder det russiske nyheitsbyrået Tass, som siterer advokaten til amerikanaren.

Snowdon er sikta for spionasje i USA og har dei siste sju åra budd i Russland for å unngå å bli utlevert til heimlandet.

Siktinga er knytt til at han i 2013 avslørte korleis den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA i årevis hadde drive med masseovervaking over heile verda og samla inn informasjon frå folks mobiltelefonar og datamaskiner. Snowden hadde sjølv jobba som innleidd analytikar for NSA.

Blant avsløringane var at USA òg hadde spionert på leiarar i allierte land, som den tyske statsministeren, Angela Merkel.

I juni 2013 byrja den britiske avisa The Guardian å publisere avsløringane til Snowdon, medan amerikanaren sjølv hadde søkt tilflukt på eit hotellrom i Hongkong.

Snowdens russiske advokat, Anatolij Kutsjerena, opplyste torsdag at klienten hans nyleg fekk forlengt opphaldsløyve, og at han no er permanent.

Det permanente opphaldsløyvet vart ifølgje advokaten mogleg som følgje av endringar i innvandringslova i landet. Han seier at Snowdon leverte inn søknaden i april, men at behandlinga har vorte forseinka på grunn av koronapandemien.

Snowdon, som no er 37 år, har sagt at han ønskjer å reise tilbake til USA.

Tidlegare i år opna president Donald Trump for at han kunne bli benåda, men han har sidan ikkje nemnt saka.

(©NPK)