James Randi er død – 92 år gammal

Den verdskjende magikaren og skeptikaren som ifølgje Washington Post vart 92 år gammal, vigde livet til å avsløre det han omtalte som sjarlatanar og lurendreierar.

I 25 år har Randi tilbode éin million dollar til den som klarer å bevise at dei har overnaturlege evner. Dei som melder seg, kan sjølv bestemme opplegget for testen. Det einaste kravet er at testen skjer under kontrollerte forhold. Fleire hundre har vorte testa gjennom åra, men kontoen står framleis urørt.

– Ingen har førebels klart å bevise at dei har paranormale evner, sa James Randi då han sist besøkte Noreg i 2011.

– Det kan anten komme av at dei ikkje har slike evner, eller at noko gjekk gale akkurat den dagen, sa han spøkefullt til NTB.

Under foredraga i Noreg mora han publikum med å ta ein overdose homøopatisk sovemedisin. Han knaska i seg eit heilt glas, utan at det hadde synleg effekt på prestasjonane på scena.

– Eg har akkurat ete ein overdødeleg dose homøopatiske sovepiller. Eg trur eg vil leve gjennom kvelden, men eg kan aldri vere sikker, spøkte han, ifølgje referatet i Fri Tanke.

