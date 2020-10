Iran kallar skuldingane om valpåverknad i USA for grunnlause

utenriks

USA har ingen diplomatisk kontakt med Iran, og USA sine interesser i Iran blir derfor representert av den sveitsiske ambassaden.

– Amerikanske styresmakter har sett fram ein grunnlaus påstand like før landet held val, slik at dei kan gå vidare med sitt udemokratiske og førehandsdefinerte scenario ved å gi nokon andre skulda, seier ein talsmann for departementet i samband med innkallinga.

Onsdag skulda den øvste etterretningssjefen i USA både Iran og Russland for å ha henta inn informasjon om amerikanske veljarar i eit forsøk på å påverke valet.

(©NPK)