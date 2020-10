Giuliani lurt til hotellrom med ung kvinne i ny Borat-film

utenriks

Scena som vart spelt inn på eit hotellrom i New York, inkluderer ein sekvens der Giuliani ligg på ei seng medan hans stappar skjorta ned i buksa, med ei ung kvinne like i nærleiken.

Giuliani kom til hotellet i tru om at han skulle intervjuast om måten president Donald Trump har handtert koronapandemien. Den unge kvinna flørtar med han og inviterer han inn i rommet, som er fylt med skjulte kamera.

Giuliani ber om telefonnummeret og adressa til kvinna medan han legg seg på senga for å stappe skjorta ned i buksa. I same augneblink stormar Cohen, utkledd som kameramann, inn og skrik at kvinna berre er 15 år gammal.

Inntil dette punktet var det ikkje noko som tydde på at kvinna var mindreårig. Skodespelaren, som speler dottera til Borat, er den 24 år gamle Maria Bakalova, ifølgje filmbasen IMDb.

– Villare enn det høyrest ut

Giuliani, tidlegare ordførar i New York og ein nær medarbeidar av Trump, melde episoden til politiet. Men ikkje noko tyder på at politiet vil forfølgje saka. Han har ikkje sjølv vilja kommentere.

Spaltisten Maureen Dowd, som har skrive ein profil om Cohen før filmen har premiere, tvitrar at scena «er enda villare enn den høyrest ut. Meir enn kvalmande».

Å lure dei som står Trump nær, er eit sentralt tema i filmen, som har premiere på Amazon Prime fredag.

Filmen er ein oppfølgjar til 2006-filmen der Borat, frå den gloriøse republikken Kasakhstan, reiser USA rundt og ytrar sexistiske, rasistiske og antisemittiske kommentarar og lurer inkjeanande samtalepartnarar til å svare på same måte.

Gir dottera i gåve

I den nye filmen er Borat tilbake for å prøve å gi dottera si i gåve til visepresident Mike Pence.

Det næraste han kjem er i publikum på ein konservativ konferanse, der han ropar til Pence at han har med seg ei dame til han. Kledd ut som Trump og med Bakalova slengt over skuldra blir han raskt eskortert ut av vakter.

Sacha Baron Cohen har gjort det til ein rutine å fleipe med konservative personlegdommar.

På showet sitt «Who Is America» har han har mellom anna fått tidlegare visepresident Dick Cheney til å skrive autografen sin på eit vasstortur-instrument. Han gjorde òg ein såkalla pedofilitest på tidlegare senatorkandidat i Alabama, Roy Moore, som tapte valet etter skuldingar om altfor nære samband til unge jenter. Moore har saksøkt Cohen for episoden.

(©NPK)