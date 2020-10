Fleire titals dødsdømde avretta på få dagar i Egypt

utenriks

– Masseavrettingane av fleire tital personar på nokre få dagar er opprørande, seier HRWs Joe Stork. Han ber samtidig egyptiske styresmakter straks stanse gjennomføringa av dødsdommar.

HRW berekna talet på avrettingar mellom 3. og 13. oktober ut frå kunngjeringar i regimevennlege aviser. Avrettingar blir ikkje normalt kunngjorde offisielt, og ofte blir ikkje familien til den dødsdømde orientert.

15 av dei 49 var dømde for å vere involverte i politisk vald, inkludert ti som var skulda for islamistiske angrep i 2014. Tre var dømde for eit angrep på ein politistasjon, og to for å ha delteke i ein demonstrasjon i Alexandria som vart valdeleg.

Av resten av dei var mange dømde for andre lovbrot, som drap og valdtekt.

Dei 49 vart ifølgje HRW avretta etter at fire fangevaktarar vart drepne av dødsdømde fangar i eit fengsel, og etter at fire fangar som prøvde å flykte, vart drepne.

Etter at Abdel Fattah al-Sisi vart president i 2014, har Egypt vorte eitt av dei ti landa i verda som gjennomfører flest avrettingar, ifølgje HRW.

(©NPK)