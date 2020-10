Eksplosiv smitteauke i præriestatane i USA

utenriks

Smitteraten har komme opp i 1.224 tilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane, det høgaste i USA. Til samanlikning er talet 37 i Noreg og 90 i Tyskland.

Guvernør Doug Burgum seier at 50 soldatar i nasjonalgarden som hittil har jobba med smittesporing, no berre skal informere smitta direkte og be dei informere kontaktane sine. Det er ikkje tid til anna.

Koronasmitten har den siste tida auka eksplosivt i delstatar i midten av USA, som South og Nord-Dakota og Wisconsin. Burgum er blant dei republikanske guvernørane som meiner at bruk av munnbind må vere frivillig.

(©NPK)