Brexitsamtalar under stort tidspress

utenriks

Torsdag reiste EUs sjefforhandlar Michel Barnier til London etter at britane endeleg hadde gitt klarsignal til å halde fram med å forhandle om forholdet på tvers av Kanalen etter brexit.

Partane byrja ein ny, intensiv runde med samtalar som skal halde fram til søndag. Det er ikkje venta nokon pause i helgane i fasen som forhandlingane no går inn i. Sidan EU-toppmøtet førre veke har fleire dagar gått tapt medan britane har halde igjen og venta på fleire innrømmingar.

– Begge sider er klar over at det er ekstremt knapt med tid, sa ein talsmann for statsminister Boris Johnson, som ønskte EUs forhandlingsgruppe velkommen til London.

I eit felles dokument minner EUs forhandlingsleiar Michel Barnier og den britiske motparten hans David Frost om at «det ikkje er semje om noko i desse forhandlingane før ein endeleg samla avtale er oppnådd».

Fisk og konkurransereglar har heile vegen vore dei vanskelegaste punkta i forhandlingane, og dessutan å bli samde om korleis den framtidige avtalen skal handhevast. Ingen av desse punkta er avklarte når partane no sit ved forhandlingsbordet igjen.

