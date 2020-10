Truslar mot fransk avis som trykte Muhammed-karikaturar

utenriks

Journalist Christophe Herigault seier ifølgje Reuters til BFM TV at avisa har fått fire–fem truslar, som ho har meldt.

Avisa trykte ei satireteikning frå magasinet Charlie Hebdo på framsida si søndag. Det vart gjord for å rette søkjelyset mot at ytringsfridommen er under trussel frå islamistiske terroristar etter halshogginga av historielæraren Samuel Paty førre veike.

Læraren hadde vist Muhammed-karikaturar i ein undervisningstime om ytringsfridommen, noko fransk politi meiner var motivet bak terrorangrepet. Trykkinga av Muhammed-karikaturar var òg motivet for terrorangrepet mot Charlie Hebdo i 2015.

