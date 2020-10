Studie: Luftforureining drap ein halv million nyfødde i fjor

utenriks

Nesten to tredelar av dødsfalla stammar frå giftige gassar frå brensel til matlaging, viser studien State of Global Air 2020 frå dei amerikanske institutta Health Effects Institute og Institute for Health Metrics.

Meir enn 116.000 indiske spedbarn døydde ifølgje studien av luftforureining i løpet av den første månaden til livet sitt, og i Afrika sør for Sahara var talet 236.000.

I studien peikar ein på eit stadig aukande omfang av bevis som koplar mødrer som blir utsette for luftforureining under graviditeten til auka risiko for at barna blir fødde for tidleg, eller for små.

Desse to problema er forbundne med alvorlege komplikasjonar og er allereie etablert som grunnen til dei aller fleste dødsfalla i nyfødtperioden i begge regionane. Den nye analysen har komme fram til kor stor del av dei tidlege dødsfalla som kjem av luftforureining i heimane.

Totalt tok luftforureining 6,7 millionar liv i 2019, ifølgje studien, noko som gjer det til den fjerde mest vanlege dødsårsaka etter høgt blodtrykk, tobakksbruk og dødsfall knytt til kosthald.

(©NPK)