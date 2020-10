Spania har påvist over 1 million koronatilfelle

utenriks

Spanske styresmakter vurderer å innføre nye restriksjonar for å redusere smittespreiinga. Det siste døgnet er det registrert nesten 17.000 nye tilfelle.

Sidan det første koronatilfellet vart påvist på den avsidesliggjande kanariøya La Gomera 31. januar, har over 1 million testa positivt i Spania.

34.366 koronasmitta har døydd. 156 av dødsfalla er registrerte frå tysdag til onsdag.

Spania har rundt 47 millionar innbyggjarar og er det sjette landet i verda som passerer 1 million smittetilfelle. Frå før står USA, India, Brasil, Russland og Argentina på lista.

Dødelegare i vår

Ekspertar meiner dei reelle tala på både smitta og døde sannsynlegvis er mykje høgare på grunn av mangelfull testing, asymptomatiske tilfelle og andre utfordringar i forsøket til styresmaktene på å kartleggje omfanget av pandemien.

Den nye smittebølgja i Spania har vore mindre dødeleg enn den første i mars og april, då det i ein periode vart registrert over 800 dødsfall dagleg. Samtidig har snittalderen på nye smitta falle.

Men helsearbeidarar åtvarar om at smitteauken igjen kan overbelaste sjukehuset i landet. Helseminister Salvador Illa seier regjeringa vurderer fleire nye tiltak, mellom dei nattlege portforbod likt det som nyleg er innført i Frankrike og Belgia.

Vinteren kjem

Spania har dei siste to vekene registrerte 347 nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar. Regionale styresmakter i Aragón nord i landet kunngjorde onsdag at dei har stengt bygrensene i Zaragoza, Huesca og Teruel.

Naboregionen Navarra, der spreiinga er størst i landet no, kan torsdag bli den første spanske regionen som stengjer grensene sine. La Rioja vil òg stengje regiongrensene fredag.

– Vi står overfor veldig vanskelege veker, vinteren kjem. Den andre bølgja er ikkje lenger ein trussel, det er ein realitet over heile Europa, sa Illa tysdag og la til at regjeringa er «open for alt» når det gjeld å dempe spreiinga av viruset.

(©NPK)