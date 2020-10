Politiet: Peter Madsen kan ha fått hjelp i rømmingsforsøket

utenriks

Madsen vart framstilt for varetektsfengsling i retten onsdag etter fluktforsøket frå Herstedsvester fengsel, der han sonar ein livstidsdom for drapet på journalisten Kim Wall.

Retten i Glostrup vedtok at dei skal halde rettsmøtet for lukka dører fordi det er mistanke om at flukta er planlagd i samarbeid med ein eller fleire personar.

I siktinga heiter det at Madsen tok seg ut av fengselet klokka 10.20 tysdag. Han rømde etter «føregåande planlegging og avtale med bistand frå ein eller fleire per no ukjende medsamansvorne».

Advokaten hans opplyser at han vil seie seg skuldig i alle dei seks forholda i siktinga. Madsen er mellom anna sikta for ulovleg tvang mot ein kvinneleg psykolog i samband med flukta.

I tillegg er han sikta for å ha trua ein mannleg fengselsbetjent med at han hadde ei bombe. Utanfor fengselet skal han vidare ha trua fengselsbetjenten med ein pistolliknande gjenstand.

Til sist er han sikta for å ha trua ein mannleg sjåfør i ein varebil.

– Køyr, køyr, køyr. Om du ikkje køyrer bilen, skyt eg deg, skal han ha sagt til sjåføren.

Madsen var berre på frifot i fem minutt, opplyste politiet tysdag. Det vart ikkje funne spor av sprengstoff i beltet, og han skal ha kasta frå seg ein våpenkopi rett før politiet gjekk til arrestasjon.

