Omfattande hærverk på museum i Berlin

Angrepa skjedde på årsdagen for tysk gjenforeining 3. oktober, men politiet stadfesta hendinga først onsdag. Om lag 70 museumsgjenstandar har vorte spraya med ei oljeaktig væske. Fleire av musea i komplekset har vorte ramma.

Museumsøya er ein av dei mest populære attraksjonane i Berlin og har status som verdsarv. Egyptiske sarkofagar, steinskulpturar og kunst frå 1800-talet er blant gjenstandane som har vorte spraya, og væska har etterlate seg svært synlege merke.

Ber om hjelp frå publikum

Personar som hadde inngangsbillett til museet 3. oktober har vorte kontakta av politiet for å be om hjelp med etterforskinga. Det er førebels uklart om datoen for angrepet er symbolsk.

Dei siste åra har fleire museum i Tyskland vorte ramma av innbrot og hærverk, men avisa Die Zeit kallar angrepet eitt av dei mest omfattande angrepa mot kunst og antikvitetar i tysk etterkrigshistorie.

Medier i Tyskland spekulerer i at det kan dreie seg om eit angrep frå konspirasjonsteoretikarar frå ytre høgre, noko politiet førebels ikkje ønskjer verken å stadfeste eller avkrefte.

Konspirasjonsteoretikar har rasa mot musea

Die Zeit og kringkastaren Deutschlandfunk skriv at aktivisten Attila Hildmann, som har agert mot koronatiltaka til den tyske regjeringa, spreidde usannsynlege konspirasjonsteoriar om Museumsøya i august og september.

Mellom anna har han retta merksemd mot Pergamonmuseet.

Pergamonalteret, som er eit alter til den greske guden Zevs, har han kalla «satans trone». Hildmann meiner museet har vore sentrum for «ein global satanistisk og koronakriminell scene der ein ofrar menneske på natta og misbrukar barn.»

Konspirasjonsteoriane speglar av den internasjonale QANON-rørsla.

