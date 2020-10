utenriks

Storavisa peikar i si sak på kontrasten mellom angrepet til Trump-leiren på motstandar Joe Biden for å vere mjuk overfor Kina og det faktumet at Trump sjølv har prøvd å byggje seg opp i landet som forretningsmann.

Skattedokumenta viser at Kina er eitt av tre andre land Trump har hatt ein bankkonto i. Dei andre er Storbritannia og Irland.

Dokumenta viser at Trump har brukt over eit tiår på å prøve å slå seg opp i Kina og at han òg var aktiv der då han stilte som presidentkandidat i 2016.

