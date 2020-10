Minst ti drepne i uro etter valet i Guinea

utenriks

– Denne kaos-strategien var iscenesett for å føre valet 18. oktober i fare, heiter det frå styresmaktene i det vestafrikanske landet, som onsdag legg til at mange personar er såra og eigedom øydelagt.

Den offisielle opplysninga om talet på drepne kjem etter fleire dagar med uro i kjølvatnet av valet. Tryggingsdepartementet seier at det har vore skyteepisodar og knivangrep i hovudstaden Conakry og elles i landet.

Samanstøytane gjekk framleis føre seg i Conakry onsdag, der ein tryggingsoffiser seier til nyheitsbyrået AFP at minst tre personar har mista livet. Ein lokal lege seier to døde og ni såra har komme til klinikken hans.

Volden braut ut etter eit omstridt val der sitjande president Alpha Conde (82) stilte for ein tredje periode trass i massedemonstrasjonar mot han. Måndag erklærte den fremste opposisjonsleiaren i landet Cellou Dalein Diallo siger i valet. Dei offisielle resultata er først venta seinare denne veka.

Tilhengjarane til opposisjonen tvilar sterkt på om valet er gjennomført på rettferdig vis, sjølv om regjeringa insisterer på at alt har gått riktig for seg.

Eit titals menneske vart drepne då tryggingsstyrkar slo ned på protestar i oktober i fjor mot ei grunnlovsendring som opna for at Conde kunne omgå lova som seier at ein president berre kan sitje i to periodar. Onsdag bad presidenten om ro i påvente av valresultatet.

(©NPK)