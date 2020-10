Koronasmitta og friske stuar seg saman i tilfluktsrom i Nagorno-Karabakh

utenriks

Legar som har testa positivt, har operert personar som er såra i skyteepisodar, og folk trengjer seg saman utan moglegheit til å verne seg mot smitte.

Nagorno-Karabakh ligg i Aserbajdsjan, men har vore under kontroll av etniske armenske styrkar med støtte frå Armenia. Konflikten har den siste tida blussa opp, og på drygt tre veker har hundrevis av menneske mista livet. To forsøk på våpenkvile har ikkje klart å stoppe konflikten.

Medan kampane gjekk føre seg på det verste, har koronautbrotet fått spreie seg ukontrollert. Smittesporingsarbeidet stoppa fullstendig opp, og artilleri- og rakettangrep har tvinga folk til å søkje tilflukt i overfylte bunkerar der det er umogleg å skilje sjuke frå friske.

Sjuke helsearbeidarar må jobbe

Helsearbeidarar har særleg vorte hardt ramma.

– Nesten alle vart smitta. Nokon fekk ein lettare sjukdom, andre meir alvorleg, seier overlege Malvina Badalyan ved ein smittevernklinikk i Stepanakert.

Midt i ein krig, der mange menneske blir såra og sjukehusa er overfylte, er det ikkje noko anna å gjere enn å halde fram med å jobbe.

– Mange legar og sjukepleiarar visste at dei var smitta, men dei heldt tyst om det, seier helseminister Ararat Ohanjanyan i Nagorno-Karabakhs regionale regjering.

– Dei kan leggje seg ned til feberen går over, men deretter må dei reise seg og halde fram med å utføre operasjonar. Ingen kan få fri, seier han.

Helseministeren testa sjølv positivt for ei veke sidan. Han har halde fram med å jobbe, sjølv om han har feber og lungebetennelse.

Manglar oversikt over smittetal

Skotvekslingane i Stepanakert har vorte mindre intense gjennom veka. Ambulansepersonell har endeleg kunna oppsøkje tilfluktsstader og kjellarar for å spore opp sjuke. Regelmessig testing og isolering av smitta er òg innført igjen.

Dei sjukaste pasientane er sende til Armenia, medan andre er innlagde på lokale sjukehus eller har fått behandling heime. Styresmaktene har inga god oversikt over kor mange som er smitta.

Armenia, som støttar den separatistiske regionen via ein landskorridor, har òg sett ein kraftig auke i smittetilfelle dei siste vekene. Gjennomsnittstalet per veke er nesten tre gonger så høgt som i byrjinga av oktober, og det ligg no på 100.000 smitta.

Frivillige hjelper

Mange frivillige har meldt seg for å levere medisinar til menneske som har gøymt seg i kjellarar og for å spore opp dei som er smitta.

Dei tronge forholda i bunkerane har bidrege til at viruset spreier seg meir enn nokosinne, meiner lege Aram Gregorian, som har delteke i det frivillige arbeidet.

– Konstant skyting tvingar folk til å opphalde seg i grupper i tronge kjellarar. Dei kan ikkje isolere seg. Sjølv om dei har feber og viser andre teikn til å ha covid-19, kan dei ikkje få behandling eller oppsøkje sjukehus, seier han.

(©NPK)