Kina truar Sverige med konsekvensar etter utestenging frå 5G-nett

Åtvaringa kjem dagen etter at den svenske Post- og telestyrelsen kunngjorde at selskapa som vil by på dei første 5G-frekvensane i landet, ikkje får bruke produkt frå dei kinesiske konserna Huawei og ZTE.

– Sverige bør ha ei objektiv haldning og handtere den feilaktige avgjerda for å unngå negative konsekvensar for svenske selskap i Kina, sa talsmann Zhao Lijian for Kinas utanriksdepartement på ein pressekonferanse onsdag.

Kinesiske telekommunikasjonsselskap har vorte svartelista i ei rekkje vestlege land grunna bekymringar for at kinesiske styresmakter bruker selskapa til å spionere på utanlandske borgarar.

Den svenske statsministeren, Stefan Löfven, presiserer at Post- og telestyrelsens avgjerd ikkje er ei politisk avgjerd retta mot Kina.

– Heile meininga med lovverket vi har innført, er at vi skal sikre at det er trygt her i Sverige. Det må vi ha lov til å gjere. Men vi har aldri retta det mot noko land, seier Löfven.

Blant selskapa som kan rammast dersom den kinesiske regjeringa gjer alvor av trugselen, er den svensken telekomgiganten Ericsson, som har 5G-kontraktar med alle dei tre største kinesiske mobiloperatørane.

Den kinesiske regjeringa bruker ofte den enorme kinesiske forbrukarmarknaden som verkemiddel når dei skal reagere mot land som handlar mot kinesisk næringsliv, slik dei mellom anna gjorde mot norsk lakseeksport etter at Liu Xiaobo fekk Nobels fredspris i 2010.

